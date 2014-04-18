Пшонка викрав службовий автомобіль, тікаючи з України - ГПУ
Тікаючи з України Пшонка захопив з собою службовий автомобіль.
Екс-генпрокурор Віктор Пшонка, залишаючи Україну, взяв з собою службовий автомобіль.
Про це заявив заступник генпрокурора Микола Голомша в інтерв'ю виданню "Закон і Бізнес".
Він розповів, що розслідують справу про організацію масових вбивств, до яких причетні всі керівники силових відомств Януковича.
"Знаєте, годі й говорити, коли перші особи держави, уряду та правоохоронних органів раптом зібралися і в один день залишили територію країни", - зазначив він.
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Він зазначив, що у втечі Пшонки є одна цікава деталь.
"До речі, цікава деталь про громадянина П. Тікаючи за кордон, він прихопив службовий автомобіль, який значиться серед викрадених", - розповів заступник генпрокурора.
Нагадаємо, Пшонка, разом з іншими керівниками держави і силових відомств втік з України після акцій протесту. Також він з'явився на останньому виступі Януковича в Ростові-на-Дону.