Пшонка викрав службовий автомобіль, тікаючи з України - ГПУ

Екс-генпрокурор Віктор Пшонка, залишаючи Україну, взяв з собою службовий автомобіль.

Про це заявив заступник генпрокурора Микола Голомша в інтерв'ю виданню "Закон і Бізнес".

Він розповів, що розслідують справу про організацію масових вбивств, до яких причетні всі керівники силових відомств Януковича.

"Знаєте, годі й говорити, коли перші особи держави, уряду та правоохоронних органів раптом зібралися і в один день залишили територію країни", - зазначив він.

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Він зазначив, що у втечі Пшонки є одна цікава деталь.

"До речі, цікава деталь про громадянина П. Тікаючи за кордон, він прихопив службовий автомобіль, який значиться серед викрадених", - розповів заступник генпрокурора.

Нагадаємо, Пшонка, разом з іншими керівниками держави і силових відомств втік з України після акцій протесту. Також він з'явився на останньому виступі Януковича в Ростові-на-Дону.