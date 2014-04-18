Військові повернули два БМД, захоплених сепаратистами у Краматорську 16 квітня

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«Внаслідок професійних дій «крилатої піхоти» спецоперація пройшла без жертв і постраждалих», - йдеться в повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, у місто Краматорськ Донецької області увійшли шість одиниць бронетехніки Збройних Сил України (БМД), які діяли за планом антитерористичної операції.

У центрі міста рух колони заблокували місцеві жителі, яких російські диверсійно-терористичні групи використовували в якості живого щита. В результаті блокування екстремісти захопили техніку, і попрямували у бік Слов’янська.