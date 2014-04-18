Військові повернули два БМД, захоплених сепаратистами у Краматорську 16 квітня
18:09, 18 квітня 2014Політика
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В Донецькій області, в рамках антитерористичної операції, військовослужбовці Високомобільних десантних військ Збройних Сил України повернули дві із шести одиниць бронетехніки, яка була захоплена екстремістами 16 квітня в місті Краматорськ.
Викрадені БМД було повернуто / 06274.com.ua
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
«Внаслідок професійних дій «крилатої піхоти» спецоперація пройшла без жертв і постраждалих», - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНІАН, у місто Краматорськ Донецької області увійшли шість одиниць бронетехніки Збройних Сил України (БМД), які діяли за планом антитерористичної операції.
У центрі міста рух колони заблокували місцеві жителі, яких російські диверсійно-терористичні групи використовували в якості живого щита. В результаті блокування екстремісти захопили техніку, і попрямували у бік Слов’янська.
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