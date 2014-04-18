Сепаратисти у Слов'янську оголосили "полювання" на україномовних - ЗМІ

Про це заявив лідер сепаратистів Слов'янська В'ячеслав Пономарьов.

Він попросив місцевих жителів повідомляти "народної дружини" про всіх підозрілих осіб в місті, "особливо які говорять українською мовою", повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

Пономарьов також пообіцяв, що в місцевих ЗМІ опублікують телефонний номер для повідомлень про "підозрілих осіб".

Читайте такожСепаратисти Слов'янська: Штепа знаходиться у нас, вона подала у відставку

Крім того, Пономарьов заявив, що в місті заборонені опозиційні політичні сили - "Удар", "Свобода", "Батьківщина" - і агітація за них.

Також лідер сепаратистів повідомив, що 22 квітня в місті відбудеться "перше засідання міської ради", а 11 травня в місті проведуть референдум про федерацію і російську мову.

Раніше повідомлялося, що сепаратисти Слов'янська зізналися, чтоудерживают у себе мера міста Нелю Штепу.