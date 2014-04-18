Над Запоріжжям помічено винищувачі українських ВПС

23:38, 18 квітня 2014
Політика
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Сьогодні увечері над Запоріжжям місцевими мешканцями було помічено два винищувачі ВПС України.

истребитель / vk.com, Марина Донецкая

Як повідомили УНІАН очевидці, літаки пройшли на малій висоті над містом. в Шевченківському районі Запоріжжя.

За словами співрозмовника агентства, неподалік від цього району розташований аеропорт та військова авіаційна частина.

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