Над Запоріжжям помічено винищувачі українських ВПС
23:38, 18 квітня 2014Політика
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Сьогодні увечері над Запоріжжям місцевими мешканцями було помічено два винищувачі ВПС України.
Над Запоріжжям місцевими мешканцями було помічено два винищувачі ВПС / vk.com, Марина Донецкая
Як повідомили УНІАН очевидці, літаки пройшли на малій висоті над містом. в Шевченківському районі Запоріжжя.
За словами співрозмовника агентства, неподалік від цього району розташований аеропорт та військова авіаційна частина.
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