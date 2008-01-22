Петро Симоненко дасть прес-конференцію

23 січня об 11-00 в Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка, присвячена позиції КПУ щодо «листа трьох» (про можливість приєднання до ПДЧ по НАТО), а також ратифікації угоди про реадмісію. Після прес-конференції Петро Симоненко відповість на запитання читачів сайту «Обозреватель». Запитання можна поставити на сторінці: http://conf.oboz.ua/ov4/new/663.html (вул. Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(066) 4456887. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.