Звільнися з міліції і обвішуйся стрічками без обмежень - Аваков
22:49, 19 квітня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пропонує підлеглим, які поділяють проросійські настрої, спочатку звільнитися з органів внутрішніх справ, а потім носити на собі будь-яку символіку, окрім державної, яку їм буде завгодно.
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Про це він заявив сьогодні ввечері на своїй сторінці в «Фейсбук».
«Мені надіслали відео з Луганська. Патрульна машина була з «колорадською стрічкою». Перевірили. Доповідає начальник обласної міліції: «Провели перевірку всіх службових машин. Всім хто бажає мати, крім державних символів на формі і машинах – ще якісь символи – запропонували звільнитись з міліції, і обвішуватись стрічками без обмежень. Таких у підсумку не знайшлося», - написав Аваков, визнавши, що в українській міліції є проблема з підбором кадрів і ця проблема буде вирішуватися.
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