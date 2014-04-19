Звільнися з міліції і обвішуйся стрічками без обмежень - Аваков

Про це він заявив сьогодні ввечері на своїй сторінці в «Фейсбук».

«Мені надіслали відео з Луганська. Патрульна машина була з «колорадською стрічкою». Перевірили. Доповідає начальник обласної міліції: «Провели перевірку всіх службових машин. Всім хто бажає мати, крім державних символів на формі і машинах – ще якісь символи – запропонували звільнитись з міліції, і обвішуватись стрічками без обмежень. Таких у підсумку не знайшлося», - написав Аваков, визнавши, що в українській міліції є проблема з підбором кадрів і ця проблема буде вирішуватися.