Тривають переговори про розблокування корвету "Тернопіль"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Одесі заявив тимчасовий виконувач обов’язків начальника штабу – першого заступника командувача ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олексій Неїжпапа під час зустрічі в порту середнього десантного корабля «Кіровоград».

«Створено комісію Штабу командування ВМС ЗС України, яка має обстежити повернуті від Російської Федерації кораблі. Загалом нам віддано 13 кораблів і суден, з них три бойові – середній десантний корабель «Кіровоград», який сьогодні прибув до Одеси своїм ходом і практично готовий до виконання завдань за призначенням, протичовновий корвет «Вінниця» і ракетний катер «Прилуки», - зазначив офіцер.

Читайте такожЗ Криму вивели вже 13 кораблів: сьогодні до Одеси прибув «Кіровоград» Відповідаючи на запитання щодо заблокованого у Севастополі протичовнового корвету «Тернопіль», капітан 1 рангу повідомив, що це судно включено до переліку кораблів, які мають бути повернуті до складу українських ВМС, і зараз щодо цього йдуть перемовини з російською стороною.

Коментуючи технічний стан кораблів, що повертають Україні, Неїжпапа повідомив, що для їх відновлення використовуватимуться можливості українських суднобудівних і судноремонтних підприємств.

Представник командування ВМС також додав: «Кораблі, які зараз повертаються до складу флоту, укомплектовуються особовим складом, запасами, проводять бойове злагодження, і в подальшому будуть використовуватися для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в порт Одеси прибув середній десантний корабель «Кіровоград», який в березні поточного року був захоплений російськими військовими під час окупації Криму, а днями, згідно досягнутим домовленостям між військовими відомствами України і Російської Федерації, розблокований і виведений із озера Донузлав. Сьогодні ж на зовнішній рейд Одеси прибув протичовновий корвет «Вінниця».

Корвет «Тернопіль» був заблокований російськими окупантами у Севастополі на початку березня. Екіпаж до останнього чинив опір російським загарбникам. Однак 20 березня внаслідок штурму російські військові захопили корвет.

Раніше повідомлялося, що загалом Україні російською стороною мають бути повернуті 70 кораблів і суден, захоплених у березні під час окупації Криму.