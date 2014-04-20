На міськраду Єнакієвого повернули український прапор
22:06, 20 квітня 2014Політика
0 0
У Єнакієвому Донецької області над міською радою знову встановлено прапор України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили мешканці Єнакієвого.
За їхніми словами, сьогодні, 20 квітня, з ранку над міськрадою замість встановленого 13 квітня сепаратистами прапора «Донецької народної республіки», майорить національний прапор України.
Жителі також зазначають, що і в самій будівлі міськради ніяких сепаратистів і будь-яких мітингувальників не спостерігається., а за будинком - барикади зі старих автопокришок і дощок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter