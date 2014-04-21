Сьогодні в Україну прилетить віце-президент США

Під час свого візиту заступник голови американської адміністрації зустрінеться з "представниками уряду та громадянського суспільства".

Будуть розглянуті питання децентралізації, боротьба з корупцією, а також проведення вільних і чесних президентських виборів 25 травня.

Поряд з цим Байден обговорить "останні події на сході України". Також він проведе консультації по зміцненню енергобезпеки України в найближчій та довгостроковій перспективі.