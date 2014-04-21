Сьогодні в Україну прилетить віце-президент США
08:15, 21 квітня 2014Політика
0 0
Віце-президент США Джозеф Байден відвідає Україну 21-22 квітня і обговорить ситуацію, що склалася на сході країни, а також позачергові вибори президента і питання стабілізації економіки.
Сьогодні в Україну прилетить віце-президент США/ REUTERS
Під час свого візиту заступник голови американської адміністрації зустрінеться з "представниками уряду та громадянського суспільства".
Будуть розглянуті питання децентралізації, боротьба з корупцією, а також проведення вільних і чесних президентських виборів 25 травня.
Поряд з цим Байден обговорить "останні події на сході України". Також він проведе консультації по зміцненню енергобезпеки України в найближчій та довгостроковій перспективі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter