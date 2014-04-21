Сьогодні в Україну прилетить віце-президент США

08:15, 21 квітня 2014
Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден відвідає Україну 21-22 квітня і обговорить ситуацію, що склалася на сході країни, а також позачергові вибори президента і питання стабілізації економіки.

Джо Байден / REUTERS

Під час свого візиту заступник голови американської адміністрації зустрінеться з "представниками уряду та громадянського суспільства".

Будуть розглянуті питання децентралізації, боротьба з корупцією, а також проведення вільних і чесних президентських виборів 25 травня.

Поряд з цим Байден обговорить "останні події на сході України". Також він проведе консультації по зміцненню енергобезпеки України в найближчій та довгостроковій перспективі.

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