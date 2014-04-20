Стрілянину в Слов'янську влаштували сепаратисти - Тимчук

Про це керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

За даними Тимчука, для організації цих диверсій напередодні в прилеглих населених пунктах було організовано викрадення 4 автомобілів.

”Організував викрадення якийсь гр-н П., прізвисько ”Душман”, уродженець Костянтинівки, останнім часом проживав в Дружківці, 1963 р.н., в даний час - командир 3-го взводу батальйону т.зв.”армії Донецької незалежної республіки””, - написав Тимчук.

Читайте такожМісія ОБСЄ виявила ознаки роботи "закордонних консультантів" на ДонеччиніЙому стало також відомо, що даний громадянин нещодавно організував вивезення дочки на територію Росії, в даний час готується до виїзду в Москву його дружина.

”До автомобілів, залишених на місці диверсії, проросійськими екстремістами було підкинуто символіку ”Правого сектора””, - зазначив експерт.

Крім того, він стверджує, що ці диверсії було вчинено в рамках загального плану військово-політичного керівництва Росії щодо створення умов для військового вторгнення до трьох областей України.

”Дана диверсія дала можливість самопроголошеному меру Слов`янська вимагати введення російських військ на територію Донецької області”, - запевняє Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.

За даними МВС України, сьогодні вночі в Слов`янську під час перестрілки між двома групами громадян одна людина загинула, а три - одержали поранення.

Деякі російські ЗМІ розповсюдили інформацію про причетність до перестрілки в Слов`янську представників «Правого сектора».

Пізніше «Правий сектор» заявив, що не має стосунку до перестрілки в Слов`янську, а спроби російських ЗМІ пов`язати ці події з представниками організації спрямовані на залякування людей на сході України.

Самопроголошений "народний мер" і голова "ополчення Слов`янська" В’ячеслав Пономарьовзвернувся до керівництва Росії з проханням ввести в регіон "миротворчі сили" ”для захисту від Національної гвардії і ”Правого сектора”.