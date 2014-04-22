Турчинов призначив нового начальника СБУ Донеччини
08:40, 22 квітня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про призначення Валерія Рудницького начальником Управління Служби безпеки України в Донецькій області.
Турчинов призначив Рудницького начальником УСБУ в Донецькій області
Текст указу від 19 квітня було розміщено на президентському сайті 21 квітня.
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Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Турчинов звільнив Валерія Іванова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області.
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