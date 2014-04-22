Турчинов призначив нового начальника СБУ Донеччини

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про призначення Валерія Рудницького начальником Управління Служби безпеки України в Донецькій області.

Текст указу від 19 квітня було розміщено на президентському сайті 21 квітня. Читайте такожСБУ: спецслужби РФ причетні до організації диверсій на Сході у 8 з 12 кримінальних справ Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Турчинов звільнив Валерія Іванова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter