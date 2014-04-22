ГПУ звинувачує правоохоронців південно-східних регіонів України в бездіяльності

У східних та південних регіонах місцеві жителі через бездіяльність правоохоронців створюють народні дружини для захисту громадського порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, останнім часом зі східних та південних областей до Генпрокуратури України надходить все більше скарг стосовно посилення відповідальності за бездіяльність органів внутрішніх справ та Служби безпеки. Першочерговим завданням цих силових органів було і залишається чітке додержання громадського спокою та правопорядку. Однак, на поширену думку громадян, забезпечення цього пріоритету у складний для країни час відбувається в недостатній мірі, попри активну позицію міністра МВС і голови СБУ.

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Як зазначає прес-служба ГПУ, справедливе невдоволення переважної частини населення, настроєної патріотично на збереження територіальної цілісності, викликали неприпустимі факти захоплення адміністративних приміщень, засуджені під час чотирьохсторонньої зустрічі 17 квітня у Женеві. Терористичні захоплення відбувалися значною мірою у випадках, коли кількість правоохоронців у рази перевищувала число представників сепаратистських угруповань. Такі безглузді ситуації важко пояснити громадянам не тільки на сході та півдні, а й усієї держави в цілому, наголошують у Генпрокуратурі.

Як неодноразово пересвідчувалося населення, подібні захоплення миттєво посилюють напруженість і ескалацію протистояння у Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях. При цьому досудові розслідування слідчих прокуратури за фактами порушення громадського спокою підтверджують, що чимало неправомірних дій пояснюються не стільки агресивністю протестуючих, як бездіяльністю органів внутрішніх справ та Служби безпеки, несвоєчасністю реагування на вимоги громадян, відсутністю належної координації серед правоохоронців.

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Натомість, на місцях населення відтепер змушене організовувати навіть загони «народних дружин» з військовими та міліціонерами у відставці - «дружинники» мають дозвіл на носіння зброї та обіцяють гарантувати спокій в областях. Зокрема, через фактичну деморалізацію міліції лише в Маріуполі Донецької області десятки місцевих жителів вже перебрали на себе ініціативу у цій важливій справі.

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Генеральна прокуратура України попереджає керівників на місцях про їх персональну відповідальність за контроль у нестабільних ситуаціях - наслідки за безвідповідальність наступатимуть одразу за результатами службових перевірок. Виявлена службова недбалість та халатність представників правоохоронних органів, випадки непоінформованості у підзвітних справах жодним чином не можуть виправдовуватися захистом демократичних принципів у суспільстві чи бюрократичними перепонами в органах влади, оскільки розхитують основоположні засади Української держави, йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України.