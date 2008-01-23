Грищенко: з НАТО можна співпрацювати, нікуди не вступаючи

На сьогодні Україна має великі можливості для співробітництва з НАТО, навіть без приєднання до Плану дій щодо членства в альянсі. Про це сказав в інтерв’ю УНІАН колишній міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

За його словами, на сьогодні Україна “має всі інструменти щоб розвивати співробітництво з НАТО на найширшій основі, оскільки Хартія особливого партнерства нам дає всі можливості, які виходять навіть за рамки ПДЧ”. Він вважає, що “особливого сенсу звертатися з таким проханням” у керівництва України зараз немає.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що також залишається без відповіді питання, наскільки було опрацьоване дане питання українським керівництвом із структурами НАТО. Він наголосив, що якщо це питання не було опрацьоване на професійному рівні, то можна отримати “відповідь, яка не буде однозначно позитивною для тих, хто готував цей лист - це буде поразка як для них, так і для країни”. “Не може країна масштабна і значима як Україна, проситись і отримувати відсіч - негативну відповідь”, - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

Він вважає, що сьогодні недоцільно писати такі звернення керівникам України, коли “не більше третини українців підтримують ідею вступу України до НАТО”.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.