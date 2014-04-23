Конституційні ініціативи Добкіна ще недавно здавалися неможливими, - аналітик
Багато ідей, які сьогодні презентував в рамках своєї концепції змін до Конституції кандидат на пост Президента від ПР Михайло Добкін, ще зовсім недавно здавалися нездійсненними, але сьогодні вони заслуговують серйозної уваги.
Про це заявив політолог, голова Інституту української політики Кость Бондаренко.
«Я пам'ятаю, як у 1999 році - тобто, 15 років тому - Леонід Кучма в інтерв'ю газеті «Факти і коментарі» заявляв, що Україна погодиться на виборність губернаторів не раніше, ніж через сто років. Ще рік тому питання виборності губернаторів не дискутувалося - для Партії регіонів незаперечним пріоритетом була централізація влади. Саме тому пропозиції, озвучені ПР, можна вважати радикальною зміною позиції», - підкреслив експерт.
Сьогодні ж, зазначив Кость Бондаренко, Партія регіонів підкреслює готовність до того, щоб переглянути старі позиції щодо функціонування владної системи в країні на користь децентралізації.
«Цілком логічно, що ПР вирішила підтримати норми щодо виборності голів регіонів, ліквідації обласних державних адміністрацій, як і ідея створення префектур, які стежать за виконанням норм Конституції на місцях. З тих заяв, які робили лідери Партії регіонів і сам Добкін в ході останніх тижнів, багато тез, з якими вони підуть на вибори президента, були відомі заздалегідь», - зазначив експерт.
На його думку, в багатьох моментах партія виявляє послідовність - наприклад, це стосується розширення ініціативи громадян щодо гуманітарної політики, законодавчого закріплення позаблокового статусу України, надання російській мові статусу другої державної. «Це, як ми знаємо, улюблений тезу регіоналів, але тепер він лягає в концепцію нової Конституції. Це також стосується норми, згідно з якою прокуратура позбавляється функцій загального нагляду - ця норма не нова, вона розглядалася в свій час в ході підготовки законопроекту «Про прокуратуру», який був схвалений Венеціанської комісією, але так і не проголосований у Верховній Раді», - зазначив політолог.
У той же час Бондаренко назвав «рудиментарним» положення про унітарності держави Україна, яке «регіонали» пропонують зберегти в Конституції.
«Варто акцентувати в Конституції увагу на унітарній характер держави? Вважаю цей пункт рудиментарним. Знову ж: мені не зовсім ясно, яким чином і за яких обставин всенародно обраний глава регіону зможе втратити свій пост - розпорядженням Президента? Або ж постановою Верховної Ради? Або ж рішенням місцевих виборців? А як діяти у разі, якщо глава регіону вступив у конфлікт з центральними органами влади і виявляє непокору? Як бути з відповідальністю народних обранців взагалі?», - задався питанням Кость Бондаренко.
«Пропозиції пана Добкіна досить цікаві, але в той же час у багатьох моментах можна дискутувати», - підсумував експерт.