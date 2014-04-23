Українці перерахували більше 100 млн гривень на підтримку армії

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Із зазначеної суми 99 млн грн - грошові перекази на матеріально-технічне забезпечення, інше - на медичне забезпечення Збройних сил України.

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За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер "565" в підтримку української армії перераховано 24 млн 798 тис. грн (все - на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ).

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 82,2 тис. доларів США і 33,4 тис. євро. Після обов'язкового продажу іноземної валюти (50 % від загальної суми), залишок доларів на рахунках Міноборони склав 41,1 тисячу, (гривневий еквівалент - 463,2 тис. грн) і 16,7 тис. євро (гривневий еквівалент - 253,7 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня, сума перерахувань за станом на 12 число місяця становила 98 млн грн.