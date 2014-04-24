Розблокування кораблів ВМС України припинилося через борги перед судноремонтними підприємствами Криму

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване військове джерело у Севастополі.

Як зазначив співрозмовник агентства, дійсно, існує певна заборгованість з боку української сторони перед деякими підприємствами Криму за здійснений ремонт кораблів та озброєння. Водночас, за його інформацією, Міноборони має на своїх рахунках відповідні кошти і фінансові призначення, однак у нього немає можливості погасити борг через перереєстрацію розрахункових рахунків кримських підприємств у зв’язку з тим, що вони стали російськими.

За словами співрозмовника агентства, непродовження процесу розблокування і виведення з Криму кораблів і суден до остаточного вирішення питань «кредиторки» - принципова позиція заступника міністра оборони Росії генерала армії Булгакова.Читайте такожСім українських кораблів вийшли з розблокованої бухти Донузлав і прямують до порту Одеси

Тим часом, зазначило джерело, у ці дні спільною комісією військових відомств України та Росії в Севастополі досить конструктивно вирішуються питання, пов’язані зі здачею в утилізацію раніше списаних українських кораблів і суден. Зокрема, 24 квтіня планується передача в утилізацію раніше списаного ракетного катера ВМС України «Каховка». Крім того, додав співрозмовник агентства, у Керчі, Сімферополі і Бахчисараї триває завантаження на залізничні платформи для вивезення в Україну авіаційної, автомобільної і бронетанкової техніки.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня з Криму до Одеси та інших портів України було виведено 13 кораблів і суден українських ВМС, у тому числі три бойові – середній десантний корабель «Кіровоград», протичовновий корвет «Вінниця» і ракетний катер «Прилуки». Крім того, в порти України виведені корабель управління «Донбас», транспорт «Горлівка», морський буксир «Ковель», протипожежний катер «Євпаторія», буксир «Новоозерне», плавуча база «Золотоноша», танкер «Фастів», судно розмагнічування «Балта», танкер «Судак», кілекторне судно «Шостка».

Раніше повідомлялося, що загалом Україні російська сторона має повернути 70 кораблів і суден, захоплених у березні.