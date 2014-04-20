З Криму вивели вже 13 кораблів: сьогодні до Одеси прибув «Кіровоград»

У порт Одеси прибув середній десантний корабель «Кіровоград», який в березні поточного року захопили російські військові, а днями, згідно досягнутим домовленостям між військовими відомствами України і Росії, його було розблоковано й виведено із озера Донузлав.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-центрі командування ВМС України .

Перехід середнього десантного корабля морем відбувся під керівництвом командира великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» капітана 2 рангу Дмитра Коваленка, який свого часу кілька років командував «Кіровоградом».

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СДК «Кіровоград» перехід морем від початку і до кінця здійснював самостійно, без залучення буксирів.

На причалі в Одесі корабель зустрічали представники командування флоту, одеської Військової академії, духовенства, особовий склад кораблів, військовий оркестр.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу – першого заступника командувача ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олексій Неїжпапа побажав особовому складу корабля подальших успіхів, традиційних сім футів під кілем, і поставив завдання в найкоротший термін поповнити усі запаси і готуватися до виконання завдань за призначенням.

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До особового складу також звернувся зі словами привітання військовий капелан отець Олександр. Він також передав морякам освячені паски.

Своєю чергою капітан в інтерв’ю журналістам Коваленко зазначив, що екіпаж «Кіровограда» показав досить добрий вишкіл, моряки здорові, корабель перебуває у нормальному стані.

За інформацією прес-секретаря командування ВМС України капітана 1 рангу Олега Чубука, сьогодні на зовнішній рейд Одеси також прибув протичовновий корвет «Вінниця», перехід корабля очолював командир бригади надводних кораблів капітан 1 рангу Олексій Доскато. У ближчі години корабель також має зайти в порт.

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Як додав офіцер, на дійсний час завершується перехід в інші порти України виведених вчора із Криму танкер «Горлівка», буксира «Ковель», протипожежного катера «Євпаторія», буксира «Новоозерне» і плавучої бази «Золотоноша».

«Таким чином, на сьогодні із Криму в порти України виведено 13 кораблів і допоміжних суден українських ВМС», - зазначив Чубук.

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Як повідомляв УНІАН, протягом тижня із Криму було виведено також розблоковані ракетний катер «Прилуки», танкер «Фастів», судно розмагнічування «Балта», корабель управління «Донбас», танкер «Судак» і кілекторне судно «Шостка» ВМС України.