Більшість мешканців Дніпропетровська готові зі зброєю в руках захищати своє місто від "зелених чоловічків" - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Всеукраїнською громадською організацією "Громадська сила" спільно з Центром соціологічного аудиту, які були представлені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

До того ж, згідно з результатами опитування, кожний третій респондент – 33,5% – однозначно вважає неприйнятним воювати із зброєю в руках. 9,7% опитаних поки не визначилися, як вони діятимуть в разі виникнення названої надзвичайної ситуації.

Лідер Всеукраїнської громадської організації "Громадська сила" Загід Краснов відзначив, що сьогодні переважна кількість дніпропетровців налаштовані патріотично.

За його словами, згідно з дослідженням, переважна більшість городян - 82,7% - на запитання: "У складі якої держави ви бачите Дніпропетровськ?" відповіли, що бачать місто у складі України, і лише 17,3% - у складі Росії.

Тільки 12,9% жителів Дніпропетровська вважають, що Майдан досяг своєї мети у Дніпропетровську у питанні перезавантаження влади. 65,5% опитаних не згодні з цим твердженням, 21,6% - важко з відповіддю.

Краснов відзначив, що сьогодні не можна говорити про однорідність південного сходу України.

"Дніпропетровськ сьогодні насправді є прикладом для цього регіону", - вважає він.

За словами Краснова, у Дніпропетровську немає такої напруги, як у Харківській, Донецькій і Луганській областях. Він не виключає, що серед іншого, велику роль відіграє і те, що в місті відсоток тих, хто себе ідентифікує як росіянин, набагато менший, ніж у вищеперерахованих областях.