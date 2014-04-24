«Свобода» підтримує децентралізацію - але після того, як підуть окупанти

Про це на Рівненщині заявив лідер націоналістів Олег Тягнибок.

«"Свобода" підтримує прагнення громадян, у тому числі і в східних регіонах, до бюджетної децентралізації, зміцнення місцевого самоврядування та посилення підзвітності чиновників місцевим жителям. Але всі ці реформи неможливі, поки в наших містах орудують озброєні терористи, що творять беззаконня і порушують права мирних людей», -заявив Тягнибок.

Глава партії також наголосив, що для встановлення народовладдя в східних регіонах країни необхідно «очистити Донбас від путінських агентів і диверсантів, пособників антинародного режиму Януковича і кримінальних угрупувань, що розпалюють сепаратизм».

«Ми вимагаємо завершити антитерористичну операцію. Зараз все українське суспільство очікує реальних дій по відновленню конституційного ладу, захисту безпеки і прав громадян, а не порожніх заяв і обіцянок в ЗМІ», - сказав Тягнибок.

Нагадаємо, раніше фракція ВО «Свобода» у Верховній Раді закликала розглянути питання про позбавлення реєстрації Партії регіонів і КПУ, а також позбавити депутатської недоторканності Олександра Єфремова, Вадима Колесніченка, Олега Царьова, Владислава Лук'янова за здійснення антиукраїнської діяльності.