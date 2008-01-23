Мороз кричить: «Караул! Наших б`ють!»

Соціалістична партія України заявляє, що з ініціативи Президента України, його Секретаріату, уряду, керівників правлячих політичних блоків у державі розгорнуто кампанію з дискредитації працівників виконавчих органів влади - членів СПУ.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Політвиконкому СПУ, яку підписано головою партії, першим секретарем Політради СПУ Олександром МОРОЗОМ.

“Всупереч Конституції, діючому законодавству проти тисяч професіоналів, людей з відповідною освітою і досвідом здійснюються протиправні дії, котрі є нічим іншим як політичними репресіями проти осіб з іншими політичними поглядами, що несумісно з принципами демократії, правової держави і громадянського суспільства”, - заявляють автори документу.

Зокрема, стверджують вони, “під абсолютно надуманими приводами звільнено та здійснюються спроби звільнити із своїх посад заступника міністра МНС Владислава ТЕЛИЧКА, заступника міністра аграрної політики Василя ГУМЕНЮКА, заступника міністра у справах молоді та спорту Людмили ЛУКІНОВОЇ, заступника голови Пенсійного фонду України Івана ЛЕЩЕНКА, першого заступника голови Державного комітету рибного господарства Аркадія ФІЛІМОНОВА”.

Крім того, Політвиконком СПУ заявляє про подібні, на думку соціалістів, “незаконні звільнення” членів СПУ і в регіонах у передвиборчий та післявиборчий періоди, зокрема, голів Ніжинської та Варвинської (Чернігівська область), Онуфрієвської (Кіровоградська область), Костопільської (Рівненська область), Кривозерської (Миколаївська область) райдержадміністрацій.

Також в СПУ занепокоєні “цинічним тиском” на колишнього міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, що, зазначається у заяві, “проявляється найперше у змісті інформаційних випусків відомих телеканалів”. При цьому у заяві соціалісти наполягають на своїй позиції про те, що свого часу “В.ЦУШКО, виконуючи свій службовий, моральний і громадянський обов’язок, строго відповідно до Конституції, Закону України «Про міліцію» зупинив рейдерське захоплення приміщення Генпрокуратури, не допустив громадянського конфлікту і силового розв’язання протистояння між різними гілками влади”.

Крім того, у заяві Політвиконкому СПУ стверджується, що “в поданні Кабінету міністрів до Верховної Ради стосовно звільнення голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК за причину видається її власна заява, котрої насправді в природі не існує”. У цьому контексті автори заяви наголошують: “Це не просто «липа», але й злочинне порушення Закону України «Про Фонд державного майна України».

Політвиконком СПУ вимагає від Генеральної прокуратури “зупинити правові безчинства в Україні, відновити Порядок і Закон”.

Крім того, соціалісти звертаються до Президента, Верховної Ради, уряду, парламентів демократичних держав світу, міжнародних організацій, української громадськості підтримати їхні законні й обґрунтовані вимоги, а також проявити солідарність в боротьбі за торжество права і справедливості.