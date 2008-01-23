Луганська облрада ухвалила рішення взяти участь у Сєвєродонецьку-2

Депутати Луганської обласної ради ухвалили рішення взяти участь у ІІ з’їзді депутатів місцевих рад в Сєвєродонецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосувало 84 депутата з 93 присутніх сьогодні на 20-й сесії облради. (Усього в Луганській облраді працює 120 депутатів).

Депутати доручили президії обласної ради сформувати делегацію на з’їзд і звернутися до всіх місцевих рад України із закликом взяти участь у цьому з’їзді.

Загалом до порядку денного сьогоднішньої сесії Луганської обласної ради внесено 23 питання. Головні з них - про Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2008 рік та обласний бюджет-2008.

Як повідомляв УНІАН, ІІ з`їзд депутатів всіх рівнів у Сєвєродонецьку відбудеться 23 лютого. На з’їзд запропоновано винести гуманітарні та мовні питання.