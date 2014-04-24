На Донеччині сепаратисти відпустили американського журналіста Саймона Островського.

Про це повідомляє у своєму Twitter іноземний кореспондент Жан-Франсуа Беланже.

"Саймон Островський звільнений та перебуває у безпеці. Він з нами в машині CBC на шляху в Донецьк", - написав Беланже.

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Згодом Беланже додав, що за словами постраждалого журналіста, його побили, зав'язали йому очі та зв'язали руки, але потім поводилися з ним нормально.

Раніше повідомлялося, шо сепаратисти Донбасу зловили і утримують в полоні "американо-ізраїльського" журналіста. На думку сепаратистів, Островський має подвійне американо-ізраїльське громадянство і також є інформатором "Правого сектора".