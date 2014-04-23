Сепаратисти зловили і утримують в полоні "американо-ізраїльського" журналіста
18:07, 23 квітня 2014Суспільство
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Американський журналіст Саймон Островський, спійманий сепаратистськими силами Донбасу, перебуває під арештом.
Саймон Островський / Фото: vice.com
Про це повідомляє "Українська правда".
Зокрема зазначається, що, на думку сепаратистів, Островський має подвійне американо-ізраїльське громадянство і також є інформатором "Правого сектора".
"Журналіст перебуває в нормальних умовах, забезпечується харчуванням", - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, в минулі вихідні в Слов'янську відбулася перестрілка, в результаті якої загинули три людини. На місці події знайшли два повністю обгорілих авто з запорізькими номерами, в яких сепаратисти знайшли сумку неушкодженими візитівками лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.
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