Сепаратисти хочуть обміняти полоненого журналіста із США на "народного губернатора" Донбасу

У понеділок, 21 квітня, стало відомо про зникнення журналіста видання Vice News Саймона Островського. Так званий "народний мер" Слов'янська В'ячеслав Пономарьов раніше заявляв, що Островський знаходиться у сепаратистів, однак спростовував, що журналіста затримали, повідомляє РИА Новости.

Американський журналіст Саймон Островський буде утримуватися прихильниками федералізації до повної перевірки його документів та його самого на предмет співпраці з "Правим сектором", - заявив Пономарьов. За його словами, після цього журналіста або відпустять, або обміняють на когось із прихильників федералізації, наприклад Павла Губарєва.

Пономарьов уточнив, що всього у сепаратистів зараз десять полонених, у тому числі київська журналістка Ірма Крат та депутат місцевої міськради Вадим Сухонос.

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"Ми підозрюємо у Саймоні Островському інформатора "Правого сектора", - сказав Пономарьов. За його словами, сепаратистам здалося підозрілим наявність у Островського американського та ізраїльського паспортів, а також чудове знання російської мови та "провокаційні" питання, які він ставив місцевим жителям і сепаратистам.

За словами Пономарьова, зараз йде перевірка "достовірності документів" Островського, з'ясовуються дійсні цілі його приїзду до Слов'янська. "Поки ми їх не з'ясуємо, він буде у нас. Потім дозволимо працювати в Слов'янську далі, або обміняємо на когось з наших, зокрема на Павла Губарєва ("народний губернатор Донецької області", затриманий СБУ - Ред.). До Островського ставляться добре, його годують", - запевнив "народний мер" Слов'янська.

Нагадаємо, про зникнення журналіста сайту Vice News Саймона Островського стало відомо ще в понеділок, 21 квітня. Вчора Пономарьов визнав, що Островський у них, проте заперечував, що його затримали. За його словами, Островський у них "працює над статтею, збирає матеріал".