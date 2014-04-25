Призовники ЗСУ не задіяні в антитерористичній операції

Про це в ефірі 5 каналу повідомив радник міністра оборони Юрій Повх, пише Gazeta.ua.

Зокрема, Повх зазначив, що українські солдати-строковики не перебувають у населених пунктах.

"Вони знаходяться в певних місцях у складі підрозділів і несуть службу", - уточнив військовий радник.

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Він підкреслив, що словосполучення "військова операція", "наші військові" тощо є інформаційною пропагандою Росії.

"Не відбувається військової операції, немає застосування армії проти свого народу. Відбувається антитерористична операція, в якій військові беруть певну участь", - уточнив Повх.

Радник міністра зазначив, що в АТО задіяні професіонали із Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ.

"За міжнародними стандартами, це в першу чергу так звані сили стримування. Силові операції здійснюють професіонали — фахівці СБУ і МВС", - резюмував експерт.

Нагадаємо, учора українські силовики призупинили антитерористичну операцію у Слов'янську через скупчення російських військ біля кордону.