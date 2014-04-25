Призовники ЗСУ не задіяні в антитерористичній операції
Призовники Збройних Сил України (ЗСУ) не беруть участі в антитерористичній операції.
Про це в ефірі 5 каналу повідомив радник міністра оборони Юрій Повх, пише Gazeta.ua.
Зокрема, Повх зазначив, що українські солдати-строковики не перебувають у населених пунктах.
"Вони знаходяться в певних місцях у складі підрозділів і несуть службу", - уточнив військовий радник.
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Він підкреслив, що словосполучення "військова операція", "наші військові" тощо є інформаційною пропагандою Росії.
"Не відбувається військової операції, немає застосування армії проти свого народу. Відбувається антитерористична операція, в якій військові беруть певну участь", - уточнив Повх.
Радник міністра зазначив, що в АТО задіяні професіонали із Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ.
"За міжнародними стандартами, це в першу чергу так звані сили стримування. Силові операції здійснюють професіонали — фахівці СБУ і МВС", - резюмував експерт.
Нагадаємо, учора українські силовики призупинили антитерористичну операцію у Слов'янську через скупчення російських військ біля кордону.