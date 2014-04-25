Українська криза виникла через просування «розділових ліній» до кордону Росії – Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на Форумі молодих дипломатів країн СНД.

«Наше стратегічне завдання, про що говорив президент Путін, створити в перспективі єдиний економічний і гуманітарний простір від Атлантики до Тихого океану. У цьому просторі могли б співіснувати і взаємовигідно співробітничати всі країни ЄС, всі країни, які будуть учасниками євразійського інтеграційного процесу, й інші держави розташовані на цьому просторі. Тоді б не було непотрібної конкуренції, розділових ліній, які наші партнери на Заході намагаються не тільки зберегти, а й просувати ближче до наших кордонів», - сказав Лавров.

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За його словами, тоді не буде «нав'язаного хибного виклику: «або з нами, або проти нас»».

Лавров заявив, що РФ не раз говорила західним партнерам про небезпеку такого підходу.

«Ці наші попередження на жаль виправдалися в тому, що відбувається зараз в Україні. Нас не слухали, коли ми закликали проводити тристоронні консультації Росія, ЄС і Україна, щоб не роздирати українське суспільство, економіку, а разом зробити так, щоб і європейських вектор співпраці України зі своїми партнерами і євразійський вектор, російський вектор не протиставлялися одне одному».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року, після відмови уряду Миколи Азарова від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і жорстокого розгону силовиками прихильників євроінтеграції, в Україні почалися наймасовіші за всю історію держави акції протесту. Акції протесту, які дістали назву Майдан, завершилися в лютому, коли ЄС, США, Канада та інші країни світу застосували санкції проти Віктора Януковича за жорстокий розстріл мирних мітингувальників у центрі Києва, в результаті якого було вбито понад сто осіб, більш як 1,5 тисячі дістали поранення. 22 лютого Янукович втік, зараз він перебуває в Росії, яка продовжує називати його «легітимним» президентом України.

Після перемоги Майдану над режимом Януковича Росія ввела війська до українського Криму і в березні анексувала його, посилаючись на результати незаконного референдуму, проведеного нелегітимною владою АРК.

Після анексії Криму РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У квітні проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у ряді міст Донецької області. Вони викрадають, катують і вбивають людей, беруть заручників.

24 квітня після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції в захопленому бойовиками Слов'янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.

За інформацією представника України в Раді безпеки ООН Юрія Сергєєва, під час військових навчань на кордоні з Україною Росія зосередила артилерію, установки "Град" і близько 200 танків.