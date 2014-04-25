Загроза військового вторгнення РФ в Україну залишається високою - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Тимчук зазначив, що на кордоні України та Росії зосереджено велику кількість військ.

“Те, що вчора озвучив міністр оборони РФ — він просто констатував факт. Вони прив'язали те, що вже існувало до того, прив'язали до подій у Слов'янську і сказали, що це їхня відповідь на антитерористичну операцію. Це неправда”, - сказав він.

Тимчук наголосив, що війська були зосереджені на кордоні та готувалися до вторгнення задовго до початку АТО.Читайте такожДерждеп США: Будь-яке введення військ на територію України буде серйозною помилкою

“Достатньо високо ми оцінюємо загрозу вторгнення”, - сказав він, і відзначив, що кардинальної зміни чисельності військ за останні дві доби не спостерігається.

Стосовно повідомлень щодо танків та БТРів на кордоні з Україною, Тимчук зазначив, що кількість танків там достатньо обмежена, а БТРів нарахували близько 200 одиниць у двох великих колонах.

Крім того, він зауважив, що ця техніка пересувається вздовж кордону, повз різні населені пункти, тому у місцевого населення складається враження, що увесь кордон заполонила військова техніка.

“Панікувати доволі рано і необхідно тверезо оцінювати ситуацію. Ми не виключаємо, що війська будуть вводитися Росією, але наразі цього процесу не відбувається”, - сказав Тимчук.Читайте такожСтупінь загрози вторгнення військ РФ в Україну зріс – Сенченко

Він також додав, що за останні три тижні на кордоні спостерігалося близько 150-200 одиниць артилерії, у 200-кілометровій прикордонній зоні — близько 50 тисяч особового складу, а також до 700 одиниць танків, БТРів, гусеничної бронетехніки — до 700 одиниць, літаків — близько 220-230 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня після початку силами МВС України активної фази антитерористичної операції в захопленому бойовиками Слов'янську Донецької області президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.