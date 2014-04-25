Гаазький трибунал почав розслідувати масові вбивства на Майдані

Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда розпочала попереднє вивчення заяви України про злочини, скоєні колишньою владою.

Про це йдеться в прес-релізі Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Зазначається, що 17 квітня 2014 року уряд України подав заяву відповідно до статті 12(3) Римського статуту про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо злочинів, вчинених, за твердженнями, на території України в період із 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

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Як йдеться в повідомленні, після отримання заяви за поданням держави, відповідно до статті 12(3) Римського статуту, офіс прокурора розпочинає її попереднє вивчення згідно із усталеним порядком (англiйською мовою).

Таким чином, прокурор МКСу Бенсуда прийняла рішення розпочати попереднє вивчення ситуації в Україні з метою встановити відповідність вимогам Римського статуту для подальшого відкриття досудового розслідування. Відповідно до статті 53(1) Римського статуту, прокурор розглядатиме питання юрисдикції, прийнятності та інтересів правосуддя.