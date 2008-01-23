Луценко назвав Черновецького своєю особистою справою

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко ще не отримував повістки з прокуратури щодо дачі свідчень в зв’язку з інцидентом між ним і мером Києва Леонідом Черновецьким.

"Я щойно повернувся з державного візиту в Польщу, тому ще не був у міністерстві і жодних повісток не отримував", - сказав він в коментарі журналістам по завершені засідання уряду в середу.

Разом з тим він додав, що в разі отримання відповідної повістки діятиме згідно з законодавством.

Крім цього він знову наголосив, що інцидент, який стався, є "проявом особистих стосунків двох персон, які не мають стосунку до державних справ".

"Я не піду у відставку і буду продовжувати свою діяльність міністра внутрішніх справ, при цьому маючи неприязні відносини з громадянином Черновецьким. Але це моя особиста справа", - наголосив він.

Українська правда