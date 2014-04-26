Порошенко: жителів Сходу потрібно почути, зрозуміти і вирішувати їхні проблеми



Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час брифінгу у Вінниці 25 квітня.

Він зазначив, що майбутня влада проблеми Сходу вирішить. «Ви не уявляєте, яка бідність там (на Сході - УНІАН) панує, який рівень безробіття сьогодні в шахтарських селах Донбасу і в яких умовах там живуть люди. Ми маємо забезпечити жителям Східних регіонів України право спілкуватися тією мовою, якою вони хочуть і місцеві ради мають право приймати це рішення; співати пісні, які їм хочеться; створювати робочі місця, ліквідувати корупцію», - сказав Порошенко.

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Він зауважив, що сьогодні на Донбасі є окремі люди, які ані української, ані російської мови не розуміють – це терористи. «Якою мовою з ними (терористами - УНІАН) розмовляти? Тією, якою вони зрозуміють – мовою сили. Тому що сильна держава повинна захищати своїх громадян», - наголосив Порошенко.

Він переконаний, що тисяча людей зі зброєю в руках з восьмимільйонного Донбасу повинна бути роззброєна і звільнена в рамках амністії, або піти на лаву підсудних за терористичний злочин проти мирного населення.