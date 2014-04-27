Лавров закликав США допомогти звільнити лідерів сепаратистів на південному сході України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє про необхідність «припинення військової операції проти учасників протестів» на сході України.

Про це він сказав у телефонній розмові, що відбулася з американської ініціативи, з державним секретарем США Джоном Керрі, повідомляє сайт МЗС Росії.

Лавров підкреслив «необхідність термінових заходів щодо деескалації ситуації в Україні, найперше припинення військової операції проти учасників протестів і припинення агресивних дій ультранаціоналістів з «Правого сектора». Він знову загострив проблему політв`язнів, закликавши США використати свій вплив для звільнення арештованих лідерів протестного руху на південному сході України. Увагу держсекретаря було привернуто до пропозицій Партії регіонів і громадських рухів південного сходу щодо початку загальноукраїнського національного діалогу і конституційної реформи», - йдеться в повідомленні.

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Керрі запевнив, що Вашингтон прагнутиме використовувати свої можливості для спонукання влади в Києві до конкретних кроків щодо зниження напруженості, і висловив сподівання, що південно-східні регіони відреагують на ці кроки взаємністю.

Сторони обговорили вжиті заходи з врегулювання ситуації із затриманням військових спостерігачів європейських країн, які прибули до України на запрошення київської влади в рамках процедур, передбачених Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки, і поїхали на південний схід «без належного повідомлення громадських структур, що контролюють обстановку на місцях», зазначає МЗС РФ.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У квітні проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у ряді міст Донецької області. Вони викрадають, катують і вбивають людей, беруть заручників.

17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС і РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили урядові будівлі на сході України, повинні звільнити їх. Всім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія. Проте Росія не виконує цих домовленостей.

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24 квітня після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції в захопленому бойовиками Слов`янську президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матимуть для неї наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.

24 квітня президент США Барак Обама звинуватив Росію в недотриманні женевських домовленостей.

25 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США ставлять Женевські угоди з врегулювання ситуації в Україні «з ніг на голову», а американська пропаганда намагається «оббрехати» Росію.

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25 квітня в Слов`янську терористи захопили автобус, в якому знаходилися 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов`янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (арештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».

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Постійний представник РФ при ОБСЄ Андрій Келін повідомив, що Росія виступає за швидке звільнення військових експертів. За його словами, «якщо їх затримали, то це не сприятиме розрядці напруженості на місці, деескалації конфлікту це не допоможе».