Терористи планують використати захоплених представників ОБСЄ як «живий щит» - СБУ

Як зазначили в спецслужбі, викрадення військових експертів ОБСЄ було сплановано та здійснено під керівництвом офіцера російського спецназу Ігоря Стрелкова, а безпосередніми виконавцями стали диверсанти на прізвиська «Терец» та «Абвер».Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

За даними СБУ, захоплених представників ОБСЄ утримують у підвальному приміщенні штабу терористів. Серед затриманих є людина, яка потребує невідкладної медичної допомоги, але терористи відмовляються пропустити лікарів та не надають заручниками допомогти.Читайте такожСепаратисти назвали військових інспекторів ОБСЄ "шпигунами" і не збираються їх відпускати - ЗМІ

Також самі терористи заявляють, що свої дії вони узгоджують з російською стороною, проінформували в СБУ.

У зв’язку з цим українська сторона вкотре наголошує на крайній необхідності, щоб Російська Федерація офіційно відмежувалася та засудила терористичні дії у Слов'янську, підтримала, як член ОБСЄ, невідкладне та безумовне звільнення заручників, надання їм медичної та іншої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня об 11.40 на в'їзді до м. Слов'янська невідомі зупинили автобус з 13 пасажирами. Серед них були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій транспортного засобу. За останньою інформацією, захоплені перебувають в приміщенні УСБУ.

Увечері 25 квітня самопроголошений "народний мер" Слов'янська В’ячеслав Пономарьов визнав, що його бійці "затримали" групу спостерігачів ОБСЄ.

За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов'янську, - троє військових спостерігачів із Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів із Данії, Чехії, Польщі та Швеції.Читайте такожОБСЄ: викрадені у Слов’янську є військовими інспекторами

Сьогодні, 26 квітня, ополченці Слов'янська заявили, що поки не збираються відпускати іноземних військових спостерігачів, тому що вважають їх "шпигунами".

Також ополченці заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (арештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».

Постійний представник РФ при ОБСЄ Андрій Келін заявив, що Росія виступає за швидке звільнення військових експертів держав ОБСЄ.

«Вважаємо, що цих людей потрібно якнайшвидше звільнити. Росія як член ОБСЄ робитиме в цій справі всі можливі кроки», - сказав Келін.

За його словами, «якщо їх затримали, то це не сприятиме розрядці напруженості на місці, деескалації конфлікту це не допоможе».