СБУ підтверджує захоплення своїх співробітників бойовиками на Донеччині

Служба безпеки України підтверджує захоплення її співробітників у Донецькій області, не уточнюючи кількість людей та обставини

Як повідомили у прес-центрі СБУ, 26 квітня ввечері у Горлівці група співробітників СБУ в рамках кримінального провадження виконувала завдання із затримання громадянина РФ, підозрюваного у вбивстві депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака. Зловмисники зі зброєю вчинили напад на співробітників СБУ, перешкодили виконанню завдання та захопили їх.

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Прокуратура Донецької області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перешкоджання діяльності співробітників СБУ.

Штаб антитерористичної операції зорієнтований на звільнення співробітників СБУ та затримання озброєних злочинців.