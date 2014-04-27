Терористам у Слов'янську заручники потрібні для торгу - РНБО
14:10, 27 квітня 2014Політика
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Офіцери СБУ та інспектори країн ОБСЄ, яких утримують в полоні, сьогодні критично потрібні терористам для торгу.
Вікторія Сюмар / Микола Шиманський
Про це на своїй сторінці у Facebook заявила заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар.
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"Терористичні групи чудово розуміють, що кільце антитерористичної операції довкола них замкнулося і звужується. За заручників сподіваються виторгувати умови для себе. Зайве підтвердження того, що маємо справу з класичними терористами, яких російські ЗМІ так наполегливо називають «ополченцами», а російська влада хоче захищати танками", - повідомила Сюмар.
Допис by Виктория Сюмар.
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