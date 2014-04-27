Російський спецназ готується до штурму Краматорського аеродрому - джерело

19:27, 27 квітня 2014
Політика
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На даний час бійці "Альфа" знаходяться в оточенні на Краматорському аеродромі в очікуванні штурму та захоплення аеродрому. 

В аеропорту Краматорська готуються до штурму / ru.wikipedia.org

За даними джерел УНІАН, військових та бронетехніки на місці немає, а сепаратисти мають на меті взяти в полон всіх, хто є в аеродромі.

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Зазначається, що в Слов'янську днями відбулась повна заміна ополченців на підготовлених російських спецпризначенців, які прибули з Криму через Маріуполь. 

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