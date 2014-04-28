РНБО рекомендуватиме призначити референдум щодо децентралізації на 15 червня - джерело

"Із інформованих джерел стало відомо, що РНБО прийняло рішення рекомендувати проведення всеукраїнського референдуму щодо єдності України, розширення прав регіонів та децентралізації 15 червня (а не 25 травня, як хтось поспішив повідомити). Остаточне рішення повинна ухвалити Верховна Рада за участі усіх політичних сил, у тому числі Партії регіонів. Проведення референдуму та його позитивні результати щодо єдності країни виб'ють козирі з рук сепаратистів та Путіна", - про це написав у соціальній мережі Facebook політолог, член ради ВО "Майдан" Ігорь Жданов.