США ввели санкції проти 7 громадян РФ і 17 компаній

США запровадили санкції проти 7 громадян РФ і 17 компаній, заявив прес-секретар Білого дому Джей Карні.

Як передають РИА Новости, за його словами, санкції накладені через приєднання Криму, яке США не визнають, а також через позицію Росії стосовно Україні. "Від 17 квітня Росія не зробила нічого, щоб виконати женевські зобов'язання, навпаки, вона влаштувала ще більшу ескалацію кризи", - заявив Карні, назвавши «незаперечною» причетність Росії до насильства на сході України.

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"Сьогодні США упроваджують таргетовані санкції до низки російських приватних осіб і компаній, а також посилюють (видачу) ліцензій для деяких статей експорту США до Росії", - йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому.

"Міністерство фінансів накладає санкції до 7 російських офіційних осіб, включаючи двох членів ближнього кола президента Путіна - їх активи будуть заморожені, а видача віз США заборонена, а також до 17 компаній, пов'язаних з ближнім колом Путіна, активи яких будуть заморожені", - йдеться у заяві.

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Крім того, 13 із списку цих компаній знадобляться надалі ліцензії на ввезення продукції із США "з презумпцією відмови в експорті, реекспорті й інших іноземних трансферах", уточнив представник Білого дому. Крім того, буде відмовлено в ліцензуванні експорту до Росії продукції, яка "може допомогти російському військовому потенціалу".

До списку, зокрема, увійшли: Олег Белавенцев, Сергій Чемезов, Дмитро Козак, Євген Муров, Олексій Пушков, Ігор Сечін, В’ячеслав Володін, ТОВ "Акваніка", ТОВ "Авіа груп", ТОВ "Авіа груп Норд", ЗАТ "Зест", Інвесткапіталбанк, Собінбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-М, ІК "Аброс", "Трансойл", Volga Group.