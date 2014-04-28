Розслідування замаху на Кернеса взяв під особистий контроль Аваков

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

«Хід розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство мера Харкова знаходиться під контролем міністра внутрішніх справ України. За особистим доручення Арсена Авакова для розкриття цього зухвалого злочину створена спеціальна слідчо-оперативна група з числа досвідчених працівників апарату МВС та обласного ГУМВС», - йдеться в повідомленні.

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За даними ВЗГ, на місці події вилучені речові докази. Встановлюються та допитуються свідки, відпрацьовуються ряд версій, в тому числі професійна діяльність потерпілого. Призначено ряд необхідних експертиз.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Його прооперовано, однак загроза життю залишається.