Кернеса оперували близько двох годин - хірург

Харківського міського голову Геннадія Кернеса прооперували, у нього тяжке поранення грудної клітки та черевної порожнини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам директор Інституту хірургії професор Валерій Бойко. Операція тривала близько 2-х годин.

За його словами, у мера “дуже тяжке поранення” з пошкодженням ряду органів та кровотечею.

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“Так, загрожує (життю — УНІАН), тому що це тяжке торакоабдоминальне поранення, це поранення грудної клітки та черевної порожнини”, - сказав Бойко.

Він зазначив, що не має права розголошувати, які саме органи пошкоджені.

При цьому лікар запевнив, що медзаклад повністю забезпечений всіма препаратами, кров'ю тощо.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 Кернес був поранений у спину невідомим з вогнепальної зброї, коли він їхав на велосипеді на Білгородському шосе в районі Лісопарку. Його доставили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де оперували.

Довідка УНІАН. Торакоабдоминальне поранення - поранення при якому, в наслідок пошкодження діафрагми, утворюється сполучення між грудною та черевною порожнинами.