Добкін розповів про важкий стан Кернеса: можливо йому знадобиться військовий хірург

Стан здоров'я мера Харкова Генадія Кернеса складний. Про це повідомив кореспонденту ТСН екс-голова Харківської облдержадміністрації, кандидат у президенти України Михайло Добкін, передає ТСН.ua.

"Стан дуже тяжкий. Він знаходиться в операційній, його не можна перевозити навіть в палату інтенсивної терапії. Він підключений до апарату вентеляції легенів", - розповів Добкін.

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Добкін не виключає, що необхідно буде втручання військового хірурга.

"Не виключаю, що знадобляться вузькопрофільні лікарі, які мають досвід роботи з вогнепальними пораненнями", - сказав екс-губернатор.

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"На місці, де він (Кернес, - Ред) упав, була знайдена граната з висмикнутою чекою, яка не розірвалася. За щасливої випадковості вона не разірвалась", - додав він.