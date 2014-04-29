Сепаратисти вимагають призначити нового директора захопленої Донецької ТРК

Сепаратисти, які захопили Донецьку обласну телерадіокомпанію, не пускають на робочі місця ні директора, ні трудовий колектив. Про це "ОстроВу" повідомив генеральний директор ТРК Олег Джолас.

Загарбники вимагають нового директора телерадіокомпанії або пропонують їхати в захоплену облдержадміністрацію і там "погоджувати своє призначення".

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На місце виїхав начальник Донецького міськуправління міліції Максим Кириндясов.

Будівлю Донецької обласної державної телерадіокомпанії було захоплено в неділю. Крім того, у понеділок в Донецьку був захоплений Обласний радіотелевізійний передавальний центр.

По Донецьку ввечері 28 квітня почалося відключення українських телеканалів.