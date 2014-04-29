Рада розгляне питання про референдум. Онлайн-трансляція

Сьогодні під час відкритого засідання Верховної Ради у формі громадських слухань з питання обговорення внесення змін до Конституції України має виступити прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, а також голова Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції Руслан Князевич.

Як передає кореспондент УНІАН, виступ Яценюка має відбутися після вступного слова голови ВР Олександра Турчинова.

Читайте такожРНБО рекомендуватиме призначити референдум щодо децентралізації на 15 червня - джерело Після Яценюка перед учасниками засідання виступить Князевич.

Вже після цього передбачаються виступи народних депутатів та учасників громадських слухань.

Закриватиме засідання Турчинов із заключним словом.

Очікується, що робота парламенту завершиться о 14.00.