У Донецьку затримали найбільш агресивних учасників нападу на мирний мітинг

На даний момент правоохоронцями затримано 8 агресивно налаштованих учасників зіткнення, яке вчора відбулося між сепаратистами та проукраїнськими активістами в Донецьку.

Про це повідомляється на сайті ГУМВС України в Донецькій області.

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"Вирішується питання щодо правової кваліфікації їх (учасників конфлікту - УНІАН) дій, - йдеться у повідомленні. - Завдяки правильним діям співробітників міліції, вдалося уникнути більш серйозних наслідків зіткнення людей з полярними поглядами".

Нагадаємо, вчора, 28.04.2014 р., у Донецьку о 18.00 біля РСК "Олімпійський" почався мітинг "За єдину Україну", в якому взяло участь близько 1000 чоловік. Після мітингу його учасники пішли колоною убік ТЦ "Донецьк-Сіті". На перетині вулиць Артема і Панфілова на них напали проросійські активісти, які прибули з Донецької ОДА.

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Під час зіткнення з обох боків постраждало 14 осіб, 4 з них госпіталізовані.

Легкі поранення отримав і заступник начальника Донецького міськуправління міліції підполковник Микола Крюченко, який схопив кинуту у бік колони саморобний вибуховий пристрій і відкинув геть, щоб ніхто з людей не постраждав.