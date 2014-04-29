Кабмін закликає всі політичні сили підписати проект Конституції до 25 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на відкритому засіданні Верховної Ради у формі громадських слухань з питання обговорення внесення змін до Конституції прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

За словами Яценюка, уряд “звертається до всіх політичних сил з тим, щоб до 25 травня був підписаний та погоджений текст нової редакції Конституції України”.

“Така нова редакція повинна бути направлена для висновків Венеціанській комісії та до Конституційного Суду України на предмет відповідності цієї редакції чинній Конституції України”, - сказав Яценюк.

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Він наголосив, що в ці “складні і буремні часи для України нам нагально і вкрай потрібне єднання”. Яценюк підкреслив, що основна мета внесення змін до Конституції - “це не боротьба за владу, а розподіл влади”.

За словами прем’єра, саме тому повстала Україна, оскільки влада була сконцентрована в одних руках - президента України.

На переконання Яценюка, зміни до Конституції мають забезпечити баланс влади.