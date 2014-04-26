Ймовірність попереднього ухвалення змін до Конституції до виборів невисока – Кошулинський

Про це він сказав у коментарі агентству УНІАН.

“Ймовірність невисока з огляду на невисоку активність депутатів і на непогодженість позицій”, - зазначив віце-спікер.

“Будь-які зміни до Конституції зачіпають великі процеси - ідеологічні програмові засади різних політичних сил”, - підкреслив він.

За словами Кошулинського, зважаючи на розклад політичних сил, які є в парламенті, ймовірність, що такі зміни, навіть попередньо 226 голосами, будуть ухвалені, “не дуже висока”.

Відповідаючи на запитання, наскільки реально, що може бути досягнута домовленість про надання російській мові статусу другої державної шляхом внесення змін до Конституції, Кошулинський сказав: “Ймовірності такої взагалі немає”.Читайте такожПольща та Латвія виступають проти участі третіх держав у розробці Конституції України

Він наголосив, що зібрати 300 голосів для такого рішення в парламенті неможливо. При цьому віце-спікер також нагадав, що питання державності мови, відповідно до Конституції України, має ухвалюватися лише після проведення референдуму.

“Тому ніхто це зачіпати не буде”, - підкреслив він.Читайте такожВлада обіцяє зміни до Конституції та децентралізацію

Говорячи про розклад політичних сил та наявність голосів в парламенті, Кошулинський зазначив: “Тут проста математика - комуністи не голосують і «регіонали» не голосують, залишається лише провладна коаліція і позафракційні. Тому тут дуже складний процес. Звичайно, можуть бути катаклізми, може бути війна, але твердої упевненості, що буде ймовірність (йдеться про попереднє схвалення 226 голосами змін до Конституції - УНІАН) немає”.