Сепаратисти погрожують захопити ТРК в Луганську
12:19, 29 квітня 2014Політика
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До кабельних операторів Луганська надходять погрози про захоплення місцевої телерадіокомпанії.
Сепаратисти погрожують новими захопленнями / REUTERS
Луганські кабельні оператори побоюються захоплення місцевої телерадіокомпанії і радіотелевізійного передавального центру.
Про це повідомила екс-заступник голови Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Лариса Мудрак у своєму Twitter.
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"Луганські кабельники попереджають про погрози захоплення у Луганську ОГТК та РТПЦ так званої "армією Юго-Востока" сьогодні після 14:00", - написала Мудрак.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня сепаратисти захопили приміщення Донецької обласної державної телерадіокомпанії та підняли над будівлею прапор самопроголошеної Донецької народної республіки.
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