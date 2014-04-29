Сепаратисти погрожують захопити ТРК в Луганську

Луганські кабельні оператори побоюються захоплення місцевої телерадіокомпанії і радіотелевізійного передавального центру.

Про це повідомила екс-заступник голови Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Лариса Мудрак у своєму Twitter.

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"Луганські кабельники попереджають про погрози захоплення у Луганську ОГТК та РТПЦ так званої "армією Юго-Востока" сьогодні після 14:00", - написала Мудрак.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня сепаратисти захопили приміщення Донецької обласної державної телерадіокомпанії та підняли над будівлею прапор самопроголошеної Донецької народної республіки.