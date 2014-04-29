Мер Донецька обіцяє повернути в ефір українські канали в найближчі години
12:44, 29 квітня 2014Політика
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У найближчі години в двох районах Донецька буде відновлено мовлення українських телеканалів.
Мер Донецька обіцяє повернути українські канали / REUTERS
Про це в ході традиційної прес-конференції заявив мер Донецька Олександр Лук'янченко, передає Острів.
"Зараз представники міліції ведуть переговори і обіцяють, що через 2 години будуть відновлені канали по операторах у Київському і Калінінському районах", - сказав він.
Читайте такожСепаратисти вимагають призначити нового директора захопленої Донецької телерадіокомпаніїЯк повідомлялося раніше, 28 квітня сепаратисти захопили Обласний радіотелевізійний передавальний центр, відключивши мовлення українських телеканалів.
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