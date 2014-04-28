На Донбасі невідомі озброєні люди відключили цифрове мовлення українських каналів

22.32 З джерел ТСН стало відомо, що в Донецьку відключили ефірне мовлення телеканалу "1 +1".

Зараз на частотах "1 +1" транслюється телеканал "Enter Фільм".

Про це УНІАН повідомили джерела в Донецьку.

У понеділок, 28 квітня, невідомі озброєні люди захопили приміщення Концерну РРТ в Донецьку. "На території висотного об'єкта Концерну РРТ в Донецьку за адресою вул. Піхотна, 4а (місцева телевишка - УНІАН) ще з ранку понеділка знаходилися невідомі озброєні люди. В 14-30 вони проникли в приміщення і відключили цифрове ефірне телебачення в стандарті DVBT-2. З аналогового пакету були вимкнені 5 канал УТ-1", - повідомили джерела.

За інформацією співробітників телецентру, невідомі провели перекоммутацию на трансляцію російських каналів за прикладом Криму. "Цим займалися не місцеві фахівці. Загарбники привезли з собою не українських фахівців та обладнання для прийому російських каналів та подальшої передачі в ефір", - розповіли джерела.Читайте такожВ деяких районах Донецька відключено мовлення місцевих телеканалів - ЗМІ

За даними з Донецька, мовлення цієї телевежі в цифровому і аналоговому форматі (в залежності від потужності передавача та способу прийому сигналу), поширюється на Донецьк, Макіївку, Горлівку, Харцизськ, Димитров та інші населені пункти. На даний момент чергові співробітники Концерну РРТ знаходяться в захопленому будинку, але перекомутацією і мовленням займаються люди, що захопили його.