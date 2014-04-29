ДТП у Києві: маршрутка зіткнулася з фурою

Про це пише "Сегодня".

Так, зазначається, що на під'їзді до Московського мосту автобус МАЗ, що рухався за маршрутом №550, зіткнувся з вантажним автомобілем.

"Багатогабаритний транспорт зіткнувся з автобусом. На асфальті розкидано вибите скло, люди вийшли з автобуса, а його водій перебуває за кермом. Між Петрівкою та Троєщиною утворився гігантський затор", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, постраждала одна з пасажирок громадського транспорту. Маршрут №550 слідував від вул. Милославської до житлового масиву "Кадетський Гай". На момент аварії, автобус їхав з Троєщини на Петрівку.

Варто відзначити, що це друга ДТП у столиці за участю громадського транспорту за останні два дні. Нагадаємо, вчора В Києві на Куренівці вантажівка врізалася в тролейбус: постраждало 18 людей.

За попередніми даними - відмовили гальма. Від удару тролейбус опинився на тротуарі, а салон засипало піском.