У МЗС запевняють, що розробили план звільнення військових спостерігачів ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

“Ми розробили чіткий план для того, щоб забезпечити звільнення заручників. Він передбачає цілий ряд необхідних заходів. Ми сподіваємося на їхнє звільнення негайно”, - сказав Лубківський.

За його словами, план опрацьовується в контакті з представниками місії ОБСЄ у Києві. “Є чітке бачення наших послідовних конкретних дій”, - додав Лубківський.

За його словами, судячи з поведінки терористів у Слов'янську, в них немає політичного порядку денного, жодних політичних намірів, вони керуються вказівками спеціальних агентів Російської Федерації.

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Крім того, Лубківський зауважив, що до інструментарію по звільненню військових спостерігачів ОБСЄ також належать численні заходи, які принесуть результат і дозволять уникнути будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу життя людей. “Те, що ми не ставимо під загрозу життя людей, це фундаментальний принцип дільності нашого уряду”, - додав Лубквіський.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у Слов'янську терористи захопили автобус, в якому перебували 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції. Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва». 27 квітня терористи звільнили одного з восьми захоплених інспекторів ОБСЄ.